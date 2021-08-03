الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعتماد حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة وتصعيد عدد من معاوني المباحث

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم

اعتمدت  مديرية أمن القاهرة حركة تنقلات رؤساء المباحث حيث تم نقل وتصعيد عدد من الضباط لشغل تلك المناصب بمختلف أقسام القاهرة.

وشهدت الحركة الدفع بعدد من الضباط الشباب ذو الخبرة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، ولتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة.
 

واعتمدت مديرية أمن القاهرة منذ أيام قليلة حركة تنقلات رؤساء القطاعات وتولى العميد وائل الشموتى قطاع الجنوب خلفا للواء محمد الشرقاوي الذي تم تصعيده نائبا ثانيا لمدير مباحث القاهرة، كما تم تعيين العميد عماد أبو ستيت لمباحث الآداب واللواء سامي العراقي لمباحث التموين، وتجديد الثقة في اللواء علي نور الدين مديرا لقطاع الغرب واللواء محمد السيد لقطاع الشمال.

وقرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تصعيد اللواء حازم الدربي مديرا للمباحث الجنائية بالقاهرة، ونقل اللواء محمد رجائي من مباحث التموين بالقاهرة للعمل نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة في إطار حركة ضباط الشرطة 2021.

كما تم تعيين اللواء عبد العزيز سليم نائب أول مدير مباحث القاهرة، واللواء محمد الشرقاوي نائبًا ثانيًا لمدير المباحث، وتم تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مديرًا للعمليات بالقاهرة.

كما جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة في اللواء أشرف الجندى مدير لأمن القاهرة واللواء نبيل سليم مديرا لمباحث العاصمة، واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة السنوية لتنقلات الضباط وضابطات الشرطة.

وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وقام قطاع شؤون الضباط بإرسالها إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

اعتماد حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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