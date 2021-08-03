«الأزهرى» يشارك فى حفل تكريم المتفوقين من حفظة القرآن بنادى النيابة الإدارية

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، في حفل تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وقال الأزهري خلال كلمته، في حفل تكريم المتفوقين، إن الحرص على قيام هذه المسابقة هي درة من الدرر التي تبقى وتذكر فتشكر، خاصة أنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم.

وأهدى الأزهري العشرة الأوائل من الفائزين في المسابقة لكل واحد منهم نسخة كاملة من تفسير الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله مؤملاً وراجيًا أن يخرج منهم مائة محمد متولي الشعراوي خلال السنوات المقبلة.

وأهدى أيضًا الدكتور أسامة الأزهري لكل واحد من العشرة الأوائل في المسابقة نسخة من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محي الدين النووي رحمه الله، مضيفًا: "تشرفت بتأليف كتاب اسمه المدخل إلى أصول التفسير وطبع وترجم للانجليزية والفرنسية وكذلك أهديه للعشرة الأوائل".

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، وفي نهاية الحفل أهدى رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النادي للدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده في دعم حفظة القرآن الكريم.

الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة الأزهري هو أمام وخطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م، ونشأ في سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم لم يقتصر في تكوينه على ماتلقاه خلال دراسته الأكاديمية الرسمية الأزهرية بل طلب العلوم الشرعية وغيرها من خلال ملازمة ومرافقة أهل كل علم من المتخصصين من أكابر علماء الأزهر الشريف المعمور، ثم عدد من أكابر علماء الشام، واليمن، والمغرب العربي، وأجازه جل من لقيهم من العلماء وقد ذكر عدد منهم في بعض من مؤلفاته كمعجم الشيوخ وأسانيد المصريين وغيرها.

ويعد "الأزهري" من أبرز العاملين على نشر الفهم المستمد من التراث ومفاتيحه ليحتوي الواقع المعاصر ويقود التطبيقات اليومية والواقع المعيش، وذلك من خلال خطب الجمعة في جامع السلطان حسن بالقاهرة ومحاضراته في مختلف المحافل ودروسه في رواق الأتراك بـالأزهر الشريف، ينادي بعدد من الأفكار الجديدة ويعمل على إحياء أفكار ونظريات إسلامية أصيلة ويروج لها من خلال مؤلفاته ومقالاته ومشاركاته العلمية في المؤتمرات المختلفة.