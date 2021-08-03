إقالة سفير تونس لدى الولايات المتحدة ووالى صفاقس

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض لتونس لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال بولاية صفاقس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم.

قيس سعيد يتعهد بالتصدي للفساد

وفي وقت سابق، أكد قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، السبت الماضي، بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، الذي كان برفقة بعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

وأشار قيس سعيد خلال اللقاء إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

استمرار حظر التجول

وكان قيس سعيّد، أصدر الجمعة الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من غد الأحد إلى إشعار آخر.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر منع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، ومطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وأمر القرار جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كورونا كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

ونص القرار أيضا على مطالبة السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات مهمة من التلاقيح، وأن تشدد السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.