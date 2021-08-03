ننشر توصيات أسبوع العلم بكلية البنات جامعة عين شمس

نظمت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، أسبوع العلم فى الفترة من 25 - 28 يوليو 2021 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور رقية شلبي عميد الكليه البنات جامعة عين شمس ، بمجموعة من التوصيات الهامة وذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة وهى التأكيد على أن صحة المرأة في مقدمة الأولويات وذلك لتكون قادرة على أداء دورها و تحقيق أهدافها وتطلعاتها، إيمانا بدورها الفعال في نهضة المجتمع وقيادة الإبداع والابتكار لتحقيق مستقبل أفضل ، مع اعتبار زيادة الوزن والسمنة وكذلك الأمراض السرطانية من أكثر العوام.

وأوصى الأسبوع بإتاحة مناخ تنظيمي واضح يشجع على الابداع والابتكار والتنبؤ بالتوقعات وتحمل المسؤلية وإدراك المخاطر وإيجاد بيئة عمل تحفز العاملين على تبني مشروعات ريادية وتطبيق أساليب مبتكرة لحل مشكلات الإدارة و العمل على مشاركة العاملين في صنع واتخاذها القرار مع تبني آليات تحقق التواصل الفعال بين الإدارة والمستفيدين.

كما تم التأكيد على الحرص على ممارسة الأنشطة الريادية يدعم الإبداع والإنتاجية ويعزز روح التنافس مع ضرورة عقد اتفاقات مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة بالمؤسسة التعليمية و نشر الوعي لدى قادة المدارس بالأسس اللازمة لتحقيق الريادة التعليمية، و عقد دورات تدريبية للمعلمات لممارسة التعلم بالاكتشاف وإدراك المتناقضات وتعزيز دورها في تنمية الإبداع لدى الأطفال مع التوعية بالحلول الإبداعية للمشكلات.

وأوصى المؤتمر بالتأكيد على توضيح دور المرأة فى تعزيز الإستقرار الإجتماعى والسياسى وبالتالى إبراز دورها الفعال في دفع عجلة التنمية و توجيه الطالبات نحو دور المرأة المحوري فى ترسيخ الهوية المصرية وتنميتها بما يتناسب مع متغيرات العصر و دعم دور المرأة الإبداعي والذى يساهم بشكل مباشر فى تنشيط الإقتصاد المحلي و تنمية الإستثمارات وتعزيز هذا الدور من خلال تشجيع الإبداع الفني والأدبي عند طالبات القسم وإكتشاف مواهبهم وتنميتها و تشجيع تدريس مقررات تتجه نحو أدب الأقليات الخاص بالمرأة والتوجه نحو دراسة الأعمال الأدبية التي تركز على قضايا المرأة و تشجيع التعاون والتنافس العلمي والأدبي بين طالبات القسم وبين نظيراتها من الكليات على كافة المستويات سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية.

وأوصى أسبوع العلم بتشجيع الترجمة سواء في المقررات الأكاديمية أو في الأنشطة الطلابية كنشاط إبداعي للطالبات ولأعضاء هيئة التدريس وتوجيه الطالبات بأهمية الحفاظ على البيئة و تشجيع التوجه نحو الدراسات البيئية في مرحلة الليسانس وفي مرحلة الدراسات العليا من خلال دراسة النصوص التي تتناول الحفاظ على البيئة ودراسة أثار الأفعال الإنسانية المختلفة على البيئة إيجابا وسلبا و توظيف التكنولوجيا لخدمة الإبداع ولتعزيز مهارات تعلم اللغة والأدب خاصة فيما يتعلق بتعليم اللغات.

وأكد أهمية تسليط الضوء على دور المرأة العربية الذي يعد من أسباب القوة الإقتصادية للدول وذلك من منظور شامل الإستفادة من خبراتها في الجانب العلمي والبحثي يعتمد علي الربط بين الجانب الاكاديمي والمجتمع المدني ، وتوضيح أهم المشكلات البيئية المؤثرة علي الاقتصاد والتنمية المستدامة مثل ثلوث المياة والهواء ووضع حلول علمية قابلة للتطبيق علي نطاق واسع لهذه المشكلات تتسم بأنها تحافظ علي الإقتصاد القومي وإعادة تدوير مخلفات الصناعة.