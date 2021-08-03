الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، الاهتمام الشديد الذى توليه الدولة لإنتاج اللقاحات البيطرية والذي أدى إلي ضخ استثمارات مهولة، لإنشاء العشرات من مصانع إنتاج الأدوية والمستحضرات البيطرية ومعامل إنتاج اللقاحات على اختلاف أنواعها.

كما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،على دعم الجامعة لباحثيها خاصة الباحث الذي يحصل علي تمويل لمشروعه، مشيره إلى أن الجامعة حصلت علي ما يقرب من 100 مشروع خلال الأربع سنوات الماضية ومنها إنشاء المعامل،  جاء ذلك أثناء افتتاحها لمعمل أبحاث وتطوير اللقاحات البيطرية بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء وكان في استقبالها الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأمين الكلية.

افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات

كما حرصت  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي تقديم التهنئة لكلية الطب البيطري لحصولها لأول مره علي الترتيب 201- 300 لتصنيف شنغهاىي، مؤكدة أن هذا ليس بجديد على كليه حصلت على تجديد الاعتماد إلى 2025 و حصولها علي جائزة أفضل مكتبه علي مستوى كليات الجامعة .

ووجهت عميدة الكلية،  الشكر لرئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي، علةى دعمه الدائم للباحثين والمشاريع البحثية، كما قدمت الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعم الباحثين وإثراء البحث العلمي، والاهتمام بالمكتبات وأمين عام الجامعة والجهاز الإداري، مؤكدة  على أن افتتاح المعمل اليوم ما كان ليحدث إلا بتضافر جهود فريق عمل متكامل موجهه الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع المتميز من الإدارة الهندسية والمالية و المشتريات وأمين الكلية والجهاز الإداري بها .

افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات

فيما قام الباحث الرئيسي علي المشروع الدكتور محمد سالم سلطان مدرس الامراض المعدية بكلية الطب البيطري بعرض تقديمي عن أهداف المشروع الممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بمبلغ مليون ونص تحت عنوان "التوصيف الجيني والانتيجيني لفيروسات الحمي القلاعية، وأيضا تم عرض لمحتويات المعمل الجديد وما تم من تجهيزات خلال عام كامل من العمل.

وأشار الدكتور محمد سالم أن المشروع، يهدف إلي التوصيف الجيني والانتيجيني لعترات الحمي القلاعية المحلية ومقارنتها، مع عترات اللقاحات ومحاولة الحصول علي معزولات حقلية لتحسين اللقاح المحلي.

 

 

افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات
افتتاح معمل أبحاث وتطوير اللقاحات

 


 

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