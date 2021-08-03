الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص مكاتب لاستخراج شهادات معتمدة للقاح كورونا للمسافرين للخارج في الغربية

استخراج شهادات معتمدة
استخراج شهادات معتمدة للقاح كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تخصيص مكاتب  لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كوروناالمستجد بمحافظة الغربية، بلغت 6 مكاتب حتى الآن وهم  ديوان ادارة المحلة أول، ومكتب صحة كفر الزيات، ومكتب صحة زفتى، ومكتب صحة قطور، ومكتب صحة بسيون، ومكتب صحة سمنود، وذلك للمسافرين للخارج.

الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية

وأوضح وكيل الوزارة  الصحة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و 10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)،

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم

وأكد وكيل وزارة إن شهادة التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين  الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر، لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة ومحافظة الدقهلية ولا تحتاج اعتمادها من الخارجية وذلك عملا على راحة المواطنين.

المرور على المستشفيات لمتابعة انتظام سير العمل 

 

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة بالغربية على استمرار المرور على المستشفيات ، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين

وتفقد الدكتور أحمد الشوري،  يرافقه الدكتور أيمن عباس، من إدارة الطب العلاجي بالمديرية مستشفى قطور المركزي ، حيث قام بالمرور علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وحرص علي الاستماع إليهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ومناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، ومشددا علي اتباع أساليب مكافحة العدوى والجودة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة الأقسام الطبية والمتابعة المكثفة للاقسام الطبية.

وكيل الوزارة تطبيق الموبايل التيسير علي المواطنين الدكتور عبد الناصر الدكتور عبد الناصر حميدة الشهادات وكيل صحة الغربية يعلن عن تخصص مكاتب لاستخراج شهادات معتمده للقاح كورنا للمسافرين للخارج وكيل صحة الغربية يعلن تخصص مكاتب لإستخراج شهادات معتمده للقاح كورنا للمسافرين شهادات التطعيم

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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