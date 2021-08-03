الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نائل نصار بعد فوزه اليوم: منتخب الفروسية المصري الأقوى في العالم

نائل نصار
نائل نصار

حالة من السعادة سيطرت على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد فوز اللاعب المصري نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية، حقق فوز نظيفًا دون أخطاء، إلى نهائي الفروسية بعد جولة نظيفة مرّ بها ليستمر في أولمبياد طوكيو 2020، ليكون المصري نايل نصار متأهلًا إلى نهائي الفروسية بعد جولة نظيفة.

 

وقدّم نصار جولة "نظيفة" في زمن قدره 88.42 ثانية وتصدر المنافسات حتى الآن، ويصعد لنهائيات الفروسية أول 30 فارسًا من بين 73 فارسًا يتنافسون على الصعود للدور النهائي، ونشر الموقع الخاص ببطولة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، حوار مع الفارس نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية بعنوان " نائل نصار: فترة مثيرة لرياضة قفز الحواجز المصرية".

 

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات نائل نصار، في سياق السطور التالية:- 

  • التصفيات كانت لحظة خاصة ولدينا فريق كبير من مصر.
  • منتخب الفروسية هو أقوى فريق في العالم العربي.
  • هدف منتخب مصر للفروسية هو الفوز بالميدالية الذهبية.
  • نحن كمنتخب مصر نتكون من مجموعة شغوفة ومحترفة.
  • حققنا جميعًا نجاح في الرياضة وهي فترة مثيرة لرياضة قفز الحواجز المصرية.

 

يُجدر الإشارة إلى أن الفارس المصري، نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية، يلعب باسم مصر على الرغم من أنه نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية ويتنافس دوليا لصالح مصر، وهو الفائز ثلاث مرات بالجائزة الكبرى HITS التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.

يذكر أن اللاعب نائل نصار، نشأ في الكويت من قبل أبوين مصريين، جلس لأول مرة على حصان في مدرسة فروسية محلية عندما كان في الخامسة من عمره. استمر شغفه لرياضة الفروسية في النمو، حتى فاز بأول جائزة كبرى له في أبوظبي في عام 2011".

وفي فبراير 2019، فاز بكأس Longines FEI World Cup Jumping Wellington بعد أن أنهى السباق في 38.15 ثانية، في عام 2012، فاز بسلسلة سباقات الجائزة الكبرى للمزارعين الصغار.

منتخب مصر للفروسية نائل نصار اللاعب المصري نائل نصار أولمبياد 2020 طوكيو

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