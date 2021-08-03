الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد فوزه اليوم.. بيل جيتس يدعم نائل نصار: «سأشجعك حتى الفوز بالذهبية»

نائل نصار
نائل نصار

حالة من السعادة سيطرت على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد فوز اللاعب المصري نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية، حقق فوز نظيفًا دون أخطاء، إلى نهائي الفروسية بعد جولة نظيفة مرّ بها ليستمر في أولمبياد طوكيو 2020، ليكون المصري نايل نصار متأهلًا إلى نهائي الفروسية بعد جولة نظيفة.

وقدّم نصار جولة "نظيفة" في زمن قدره 88.42 ثانية وتصدر المنافسات حتى الآن، ويصعد لنهائيات الفروسية أول 30 فارسًا من بين 73 فارسًا يتنافسون على الصعود للدور النهائي.

وبعث الملياردير الأمريكي بيل جيتس، برسالة دعم إلى اللاعب المصري نايل نصار، أثناء دخوله إلى البطولة الأولمبية لعام 2020، والمشاركة بها باسم منتخب مصر للفروسية، مؤكدًا أنه يشجع جميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد 2020، ولكن يشجع نائل نصار خطيب ابنته بشكل خاص، متمنيًا له حظًا سعيدًا ليكون تحدي الفوز بالأولمبياد محطة جديدة في قصة حب الفارس المصري وابنة ثاني أغنى رجل في العالم.

ونشر موقع "عرب نيوز" الصادر باللغة الإنجليزية، أن ابنة الملياردير البالغة من العمر 23 عامًا قد أعلنت أيضًا عن خبر خطوبتها على نصار البالغ من العمر 28 عامًا عبر تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وقتها أعرب والدها عن سعادته بإعلان ابنته قائلاً: "أشعر بسعادة كبيرة. تهانينا".

ينحدر نصار من عائلة مصرية مسلمة ولد في شيكاغو عام 1991، وانتقل والداه إيمان حربي وفؤاد نصار، لاحقًا إلى الكويت، حيث كانا يمتلكان ويديران شركة معمارية في عام 2009 انتقل إلى كاليفورنيا حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ستانفورد، يجيد الفرنسية والإنجليزية والعربية، في الـ5 من عمره أظهر نصار بالفعل شغفًا كبيرًا بركوب الخيل، وكان يمارس القفز على الحواجز في سن العاشرة.

بالإضافة إلى مشاركته في مسابقات الفروسية التي ساعدته في جمع ما قيمته 75 مليون دولار وفقًا لبعض التقارير، فإنه يمتلك أيضًا اسطبلات نصار، ومقرها مدينة إنسينيتاس في كاليفورنيا، تأسست في عام 2014، تولد الاسطبلات الخيول المرموقة في المنزل.

ومن المقرر أن يقام النهائي غدًا الأربعاء في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتبحث مصر عن الميدالية الثالثة لها في الدورة الأولمبية رقم 32 بعد برونزيتي نجمي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.

بيل جتس يدعم نائل نصار
بيل جتس يدعم نائل نصار
منتخب مصر للفروسية نائل نصار لاعب ابنة بيل جيتس أولمبياد 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

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