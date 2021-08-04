الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لضمان تغذية سليمة لطفلك.. كل ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم

تغذية سليمة لطفلك
تغذية سليمة لطفلك

يعد الكالسيوم أبرز العناصر الغذائية التي لا غني عنها في النظام الغذائي لأي طفل، وهو عبارة عن معدن ضروري لبناء العظام كما يساعد الجسم بعدة طرق أخرى حيث يحافظ على عمل الأعصاب والعضلات، كما أنه يلعب دورًا في الحفاظ على صحة القلب ونعرض لكم فيما يلي كل ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم لدى الأطفال.

لماذا يحتاج الأطفال إلى الكالسيوم؟


لدينا فرصة واحدة في الحياة لبناء عظام قوية عندما نكون أطفالًا ومراهقين، يبدأ الأطفال الذين يحصلون على كمية كافية من الكالسيوم حياتهم البالغة بأقوى عظام ممكنة، فهذا هذا يحميهم من فقدان العظام في وقت لاحق من الحياة.

يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من مرض يسمى الكساح، ويتمثل في لين العظام ويسبب تقوس الساقين، وتوقف النمو، وأحيانًا التهاب العضلات أو ضعفها.

 

من أين يأتي الكالسيوم؟


يوجد الكالسيوم في الطعام، وأبرز الأطعمة غنية بالكالسيوم تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

لا تؤثر نسبة الدهون في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى على محتواها من الكالسيوم، ونظرا لأنه لا يستطيع بعض الأطفال تناول منتجات الألبان. يجب أن يحصلوا على الكالسيوم من الأطعمة الأخرى، مثل: مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم، البروكلي، والكرنب الأخضر، واللفت، والسلق، والملفوف الصيني، وغيرها من الخضر الورقية، اللوز وبذور السمسم، الفاصوليا البيضاء والفاصوليا الحمراء والحمص
البرتقال والتين والخوخ.


كم يحتاج طفلي من الكالسيوم؟


طبقا لموقع health care يقاس الكالسيوم بالملليجرام (ملج)، نحتاج كميات مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة، من الأفضل أن يحصل الأطفال على معظم الكالسيوم من الطعام.

 

أعراض ونقص الكالسيوم لدى الأطفال

ضعف الأسنان 

نقصان الوزن 

قصر القامة 
جلد جاف 
شعر جاف 
أظافر هشة 
تشنجات العضلات 
وخز في أصابع اليدين والقدمين 
إعتام عدسة العين 
ضعف مينا الأسنان   
نوبات القلق والاكتئاب


التشخيص والعلاج 

 

يمكن إجراء التشخيص من خلال فحص الدم للتحقق من مستويات الكالسيوم. يمكن أن يساعد قياس مستويات هرمون الغدة الجار درقية وفيتامين د في تحديد سبب نقص كالسيوم الدم.

تعد استعادة مستويات الكالسيوم الطبيعية بمكملات الكالسيوم أمرًا مهمًا لأن نقص كالسيوم الدم على المدى الطويل يمكن أن يتسبب في ضعف تكوين العظام وهشاشة العظام وجعلها للكسور.

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وائل لطفي

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