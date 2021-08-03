بعد حصولها على الإقامة الذهبية.. أبرز المعلومات عن المطربة أروى

أعلنت المطربة والمذيعة آروى أنها حصلت على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال نشرها صورة لها وهي تحمل جواز سفرها، معربًة عن بالغ سعادتها لحصولها على الإقامة الذهبية التي حصل عليها عدد من الفنانين والمبدعين مؤخرًا.

ونشرت المطربة والمذيعة أورى الصورة الخاصة بها برفقة جواز سفرها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلّقت عليها قائلًة: "أحلى شيء صار معي اليوم هو أني اتشرفت بحصولي على الإقامه الذهبية في دولة الإمارات".

أضافت: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة علي هدية الإقامة الذهبية، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الامن و الأمان، حفظ الله حكاما قدروا الإبداع وكافؤوه"، مشيرة إلى الشيخ محمد بن زايد وحكومة دبي.

وبعد حصولها على الإقامة الذهبية، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها، في سياق السطور التالية:-

اسمها الحقيقي إيمان سالم باعميران.

ولدت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية.

انتقلت إلى القاهرة عام 1986.

- استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة.

- استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة. درست الفنانة والإعلامية أروى على الهندسة المعمارية.

رفض أهلها التحاقها بمعهد الموسيقى، وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية.

اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا، وحينها كانت لازالت طالبة.

شاركت بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية.

شكل الفنان أبو بكر سالم قدوة فنية لها فغنت الأغاني الحضرمية واشتهرت بهذا الطابع الفني.

تزوجت من رجل الأعمال عبد الفتاح المصري في أكتوبر 2011.

رزقت الفنانة والإعلانية أروى في عام 2012 بابنة أسمتها نورة.

كشفت أروى أن برنامج "آخر من يعلم" لم يكن العرض الأول الذي قدم لها.

يُجدر الإشارة إلى أنها بعد تخرجها عملت أروى كمهندسة معمارية في إحدى شركات القاهرة وتفوقت في عملها حتى استطاعت أن تمتلك شركة خاصة بها وهي ما تزال تعمل في هذا المجال لغاية الآن، وقد أنجزت كثيرا من مشاريع التصميم الداخلي في السعودية وبلدان عربية أخرى، على الرغم من أن عملها قد يؤثر على حياتها الفنية إلا أن إصرارها جعلها توفق بين الاثنين ورغبة منها في عدم تضييع جهدها في سنوات الدراسة الطويلة.