بعد حديث الرئيس السيسى.. مدير «معهد التغذية» يكشف مكونات الوجبة المدرسية

قال الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إن الدولة تعطي تغذية الأطفال أهمية قصوى، وذلك لأنهم مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن "السمنة والأنيميا وسوء التغذية" عند الأطفال، تقع تحت مسمى سوء التغذية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء: "لتحسين أرقام سوء التغذية المرتفعة عند الأطفال، لا بد من الدخول بأكثر من استراتيجية، منها تدخلات غير مباشرة مثل مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وأخرى مباشرة وهي الاهتمام بالغذاء من مرحلة الحمل والولادة، من خلال التدخلات الصحيحة، والرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر، خاصة مع وجود مشكلة انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في مصر بنسبة 13% والتي تؤثر بدورها على مناعة وصحة الأطفال".