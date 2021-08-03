«ثلاثاء التضامن».. بدء صرف المعاشات وإعلان أماكن علاج الإدمان

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عددًا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:

21 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بمطروح

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن أن حجم الدعم النقدي " تكافل" في محافظة مطروح بلغ حوالي 8,540 أسرة، و وبلغ حجم المستفيدين من "كرامة" حوالي 12,732، بإجمالي 21,272 بتكلفة 200,593,680 جنيه.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن إن قاعدة المستفيدين زادت من 1.7 مليون أسرة إلى 3.8 مليون أسرة، تشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازي زادت التكلفة من 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقون بالمدارس في مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.

تتضمن 17 محافظة.. ننشر أماكن المراكز العلاجية لمكافحة الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف عن أماكن المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وكذلك المراكز الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

بدء صرف معاشات الشريحة الثانية لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات أغسطس للشريحة الثانية لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك وتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.