الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7 أغسطس.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بـ«تمريض عين شمس»

اختبارات تمريض عين
اختبارات تمريض عين شمس

أعلنت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الدمرداش وعين شمس التخصصي من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١.

وتدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عقد الامتحانات بكلية التمريض جامعة عين شمس وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية [غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبور- الخصـوص] تحت رعاية الدكتور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض.

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة عين شمس خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.

الموقع الرسمي لكلية التمريض جامعة عين شمس
 للدخول اضغط هنا

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

شئون التعليم والطلاب امتحانات جامعة عين شمس المجلس الأعلى للجامعات تنسيق القبول بالجامعات طلاب الثانوية العامة كليات التمريض الأعلى للجامعات اختبارات اختبارات القدرات

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