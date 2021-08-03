«الخارجية» تعلن تفاصيل لقاء شكرى والرئيس التونسى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير، أحمد حافظ، إن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

ونقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها له في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجدد الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

وزير الخارجية يلتقي الرئيس التونسي

لقاء شكري والرئيس التونسي

لقاء شكري والرئيس التونسي