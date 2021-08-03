الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 7 سنوات

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

نجحت مصر في خفض معدل البطالة خلال السنوات السبع الماضية، حيث سجل تراجعًا بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال الفترة بين عامي 2014 و2021، حيث انخفض المعدل من 13%  خلال 2014 إلى 7.2% بنهاية 2020، فيما سجل المعدل نفسه 7.9% خلال الربع الأول من عام 2021.

وجاء التراجع الكبير في معدل البطالة نتيجة لجهود مختلف أجهزة الدولة، ومن بينها وزارة القوى العاملة، والتي قامت برفع معدلات التشغيل، حيث وفرت وفقا لآخر إحصائية لها أكثر من 5 ملايين فرصة عمل داخل وخارج البلاد خلال الفترة بين عامي 2014 و2020.

في إطار دعم الدولة للعمالة المتضررة من فيروس كورونا، قامت وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، باستخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، لتغطية حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، وتوجيه أكثر من مليار جنيه من صندوق التعويضات لصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع القطاعات المتضررة من الجائحة، وصرف أكثر من 6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال عامى 2020 و2021.

كما نجحت وزارة القوى العاملة في حصر 22 ألف صياد في 5 محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين، بقيمة مليون و320 ألف جنيه، إضافة إلى حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، واستخراج 53 ألف بطاقة رقم قومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً، لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات، بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.

الدولة المصرية خفض معدل البطالة أجهزة الدولة وزارة القوى العاملة رفع معدلات التشغيل فيروس كورونا العمالة غير المنتظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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