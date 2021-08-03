الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة.

وقال الكاظمي، في بيان، إن "شعبنا العراقي يستذكر في هذه الأيام، الذكرى السابعة لجريمة الإرهاب النكراء بحق أبناء شعبنا الإيزيدي الصابر على يد وحوش العصر وخوارجه داعش الإثم والعدوان".

وأضاف أن "شعبنا ما زال يقف مستنكرًا بصوت واحد وضمير واعٍ متحدٍ ضد تلك الجريمة البشعة التي كشف فيها الإرهاب عن جوهره السقيم المعادي للإنسانية أمام عدمية فلول القتلة وجرائم  الإبادة، خرج شعبنا العراقي، وطيفه الإيزيدي على وجه الخصوص، أكثر قوة، وأشد تلاحمًا، وأعلى رفعة وسموًا وكرامة".

وبين رئيس مجلس الوزراء العراقي: "لقد كان في رد قواتنا المسلحة البطلة، القول الفصل والماحق على تخرصات الإرهاب وأباطيلهم، مثلما تناخى كل العراقيين لنجدة إخوتهم وأخواتهم من الإيزيديين في وقفة مشرفة سيذكرها التأريخ بإجلال".

وأشار إلى أن "ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة، التي لم ولن تدخر جهداً في دعم الناجيات الإيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن، فضلاً عن الجهد الحكومي في إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتقديم كلّ أشكال المساعدة من أجل استقرار وإعمار مناطقهم وفي مقدمتها سنجار". 

وأوضح الكاظمي أن "ملف المختطفين الإيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبلنا، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "لتكن هذه الذكرى الأليمة دافعاً إلى المزيد من الترابط والتآخي والتعاضد بين أبناء البلد الواحد"، خاتما بالقول: "الرفعة والكرامة لكلّ ضحايا الإرهاب من أبناء شعبنا الإيزيدي، والمجد والسمو لشهدائنا رمز وحدة هذا الوطن".

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