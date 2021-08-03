«الري»: تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة إلى الري بالغمر

قال د.محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقد اليوم بالمنوفية بين وزارتي الرى والزراعة وبعض الجهات المعنية بحضور محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه و المهندس علاء عزت رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية و المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى و رئيس البنك الزراعي بمحافظة المنوفية والساده مديرو عموم (الري - التوجيه المائي - تطوير الري- التوسع الافقي - الاراضي والمياه - التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية) لبحث طرق تمويل مشروع التحول للرى الحديث وتفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الري والزراعه بشأن تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع.



خلال المؤتمر، قام ممثلى وزارتي الري والزراعة بعرض السياسة المائية والمشروعات القومية التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين، كما قامت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بعرض بعض المواد الاعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة ، وقامت الادارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

اختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث ، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.