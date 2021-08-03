الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة أمرت بالتشريح.. تحقيقات موسعة فى وفاة أجنبى داخل فندق بالهرم

وفاة أجنبي داخل
وفاة أجنبي داخل فندق بالهرم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة حول واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية داخل فندق بدائرة قسم شرطة الهرم، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان السبب الرئيسي وراء وفاته. 

وتسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجريت حول الواقعة، والتي تبين أن الوفاة كانت نتيجة إصابته بأزمة قلبية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات العثور على جثة أجنبي داخل فندق بمنطقة الهرم، حيث تبين بالفحص المبدئي للجثة أن الوفاة طبيعية، كما أنه لا توجد بعثرة في محتويات غرفته بفندق في منطقة الهرم ولا توجد مسروقات، ولا تظهر بالجثمان آثار تعدٍ  أو إصابات ظاهرية.

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي، عن أن المتوفى فارق الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية. 

كواليس العثور على جثة أجنبي في الهرم 

وكان قد تم العثور على جثة لشخص أجنبي الجنسية داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الهرم، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح الجثة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين خلال التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفى عمره تخطى ٦٠ عامًا ومريض يعاني من عدة أمراض مزمنة وأصيب بحالة إعياء فتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بأزمة قلبية أدت لوفاته ولا توجد شبهة جنائية.

 

تحقيقات موسعة جثة جثة اجنبي فندق الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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