الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تفعل الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات بشمال البلاد

مواجهة الفيضانات
مواجهة الفيضانات

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية لتخفيف آثار الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ بشكل مشترك، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل المستوى الرابع من الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات المنتشرة في مقاطعة خبي شمالي الصين.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إنه منذ نهاية شهر يوليو الماضي عانت مدن مثل هاندان وشينغتاي في المقاطعة من فيضانات غزيرة ناجمة عن الأمطار الموسمية وإعصار (إن-فا) وارتفاع تدفقات المياه، مشيرة إلى أنه حتى أمس تضرر 654 ألف شخص ولقى شخصان مصرعهما في المقاطعة، وتم إجلاء 103 آلاف شخص.

وتسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 660 مليون يوان (نحو 102.15 مليون دولار أمريكي).

وأرسلت اللجنة والوزارة فريقا إلى المناطق المتضررة لمساعدة السلطات المحلية في عمل الإغاثة.

وتمتلك الصين نظامًا للاستجابة والسيطرة على طوارئ الفيضانات مكون من أربعة مستويات، ويعتبر المستوى الأول هو الأشد خطورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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