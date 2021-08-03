الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء اسكتلندا: رفع غالبية القيود المتعلقة بكورونا

رئيسة الوزراء الاسكتلندية
رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجون

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستيرجون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء غالبية القيود القانونية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين المقبل.

وقالت ستيرجون- في بيان ألقته خلال جلسة برلمانية افتراضية، أوردته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية- إنه "سيتم إلغاء الشرط القانوني الخاص بالحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر، إلا أنه سيستمر الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة، بما فيها وسائل المواصلات العامة".

وأضافت أنه سيتم إلغاء العزل الذاتي الذي كان يخضع له الطلاب لمدة 10 أيام في حال إصابة شخص في محيطهم بفيروس كورونا، طالما أثبتت التحاليل خلوهم من الفيروس، بينما يظل ارتداء الكمامات إلزاميًا لطلاب المدارس الثانوية داخل الفصول وحول مباني المدرسة.

وأشارت إلى أن استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ونجاح برنامج التلقيح في تقليل معدل الوفيات والاحتجاز في المستشفيات، يدعو للتفاؤل، لافتة إلى الحاجة لتوخي "درجة معقولة" من الحذر المستمر خلال الأسابيع المقبلة.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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