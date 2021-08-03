الإمارات ترسل طائرتى إمدادات طبية إلى تونس للتصدى لكورونا

وصلت إلى تونس، اليوم الثلاثاء، طائرتا شحن من الإمارات تحملان 47 طنًا من الإمدادات الطبية وعددًا من أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطونات الأكسجين في إطار التصدي لوباء (كورونا) والحد من تداعياتها.



وقال السفير الإماراتي لدى تونس، راشد محمد المنصوري- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- إن الإمارات تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل ثمرة التواصل المستمر بين قيادة البلدين.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 198.9 مليون حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 198 مليونًا و933 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و236 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و160 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.