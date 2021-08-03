«التموين» تبدأ دراسة توجيهات الرئيس السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

ويحق لـ 72 مليون مواطن في مصر، الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية 65 قرشا، بوزن للرغيف 90 جراما.

وأكد «المصيلحي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأمر سوف يتم دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت، مؤكدا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وقال الوزير، إن التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات، أمر حتمي، وعليه فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري.

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة أسعار الخبز، صائب للغاية، موضحًا أن إعادة تسعير رغيف الخبز يأتي في صالح منظومة الخبز في مصر بشكل عام، ولكنه متأخر 30 عامًا كاملة.

وأضاف «حماد»، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إعادة تكلفة سعر رغيف الخبز وتحديد السعر الجديد، لا يأتي بشكل عشوائي، ولكن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الفعلية ومناقشة السعر الجديد، بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج.

وقامت وزارة التموين خلال الفترة الماضية بتوجيهات رئاسية بعدة معايير للتنمية الشاملة في كل المجالات في الوزارة، أولها خطة الدولة لتحويل المخابز البلدى للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار ستسهم فى خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هذا التحول سيحسن من جودة الرغيف.

وتسدد الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة تحويل المخابز البلدي التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى نقدًا للجهات المنفذة، على أن يقوم أصحاب المخابز بسداد تلك التكلفة بالتقسيط على 5 سنوات، حيث إن عدد المستفيدين بلغ من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، فقد أوضح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.

زاد دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارًا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020، منها 50 مليارًا و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجارى، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.