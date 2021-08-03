الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تنظم قافلة لمحو الأمية بالعجوزة

قافلة محو الأمية
قافلة محو الأمية بالعجوزة

نظمت أمس الإثنين، كلية التجارة جامعة عين شمس قافلة مجتمعية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدرى عميد الكلية، والدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وبإشراف وحضور الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وبحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

قافلة محو الأمية بالعجوزة

وصرحت الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت فى إطار جهود الدولة والسعي نحو تحقيق هدف القضاء على الأمية والذى يعد أحد المحاور الهامة التى تقوم عليها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وأن لم يعد وجود مصطلح الأمية أمرًا محبذا الآن لأنه يشكل أحد المعوقات الرئيسية أمام عملية التنمية وخاصة ما نعيشه الآن فى ظل التحول الرقمى وعصر التكنولوجيا الذى يتسم بتطوراته السريعة المتلاحقة، وأن الشباب هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول لما يمتلكونه من معرفة وعقول تشع بالأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق التنمية، وفي ضوء الخطوات الجادة والبناءة التي قامت بها جامعة عين شمس تفعيلا للمشروع القومي لمحو الأمية.

قافلة محو الأمية بالعجوزة

قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة
قافلة محو الأمية بالعجوزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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