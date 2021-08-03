إذا كنت نباتيًا.. خبيرة تغذية تنصحك بنظام صحي لإنقاص وزنك

قد يحتار كثيرون من النباتيين، في اختيار وجباتهم الصحية، وخسارة وزنهم، بسبب اعتمادهم على النشويات والمقليات, لذا تتحدث لـ "الدستور" الدكتورة كرستين، خبيرة تغذية، حول كيفية فقدان الوزن من خلال استبدال النشويات بوجبات صحية تُحافظ على مستوى السكر بالدم.

الإفطار:



- تناول البطاطس البيوريه (سلق وهرس البطاطس وإضافة الكمون والبقدونس والليمون وخل التفاح), وتتميز بكونها نشويات معقدة صحية كما إنها مُشبعة, ويُمكن إضافة معلقة بذور الشيا كبروتين نباتي.

- تناول القرنبيط المشوي بالفرن فهو مصدر جيد للألياف والفيتامينات والبروتين, كذلك يُمكن تناول الكيك الصحي حيث يتم استبدال الدقيق الأبيض بالشوفان واستبدال السكر بالتمر.



الغذاء:



يجب أن تحتوي وجبة الغذاء على البروتين النباتي والخضروات والقليل من النشويات; فعلى سبيل المثال يُمكن تناول العدس الأصفر المُضاف إليه الجزر والبصل والطماطم والبطاطس, فهذا الطبق يحتوي على البروتين والخضروات والنشويات الصحية.

وقد يظن البعض أن تناول المحشي يتعارض مع الدايت, ولكنك يُمكنك تناوله بطريقةٍ صحية وذلك من خلال الإكثار من الخُضرةٍ بدلاً من الأرز, كما يُنصح باستبدال المكرونة والأرز والخبز الأبيض بالبرغل والفريك والشوفان لكونهم حبوب كاملة وأمثلة جيدة للنشويات الصحية.



العشاء:



قد يحتار البعض في وجبة العشاء، ولذا يُنصح بأن تكون وجبةً خفيفة مثال على ذلك: ثمرة باذنجان مشوي مع السلطة أو طبق من العدس الأسود المسلوق مع السلطة.

السناك :

يوجد أمثلة لا حصر لها ومنها: نصف كوب من الترمس – نصف كوب من الفشار – البطاطا الحلوة المشوية – المكسرات النيئة – الفاكهة بجميع أنواعها حيث يُمكن تناول ثمرتين من هذه الأمثلة ( كوب من المانجو المقطع – كوب من العنب – كوب من الأناناس المقطع – كوب من البطيخ المقطع – الموز – الفراولة - الجوافة – الخوخ – الكيوي - التفاح).

وفي النهاية تؤكد الدكتورة كرستين، على ضرورة تناول البروتينات والخضروات بطريقةٍ صحية وعدم الإكثار من النشويات والحلويات والزيوت, والحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي وأخيراً ضرورة شرب المياه والنوم المتواصل ليلاً.