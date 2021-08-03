بعد تكريمه من المعرض العام.. «أحمد جاد» أعماله اتسمت بالجدية والبحث الهادف

اتسمت أعمال الفنان التشكيلي الراحل أحمد جاد، الذي كرمه المعرض العام للفن التشكيلي أمس، بالجدية والبحث الهادف والدراسة المتأنية، ومكنته أدواته، من اكتساب العديد من الخبرات التقنية.

الفنان والنحات أحمد جاد، رحل عن عالمنا في أبريل 2020 بعد صراع طويل مع المعرض، وكان أستاذًا ورئيس قسم النحت الأسبق بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلون.

كان الراحل قد حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص نحت جامعة حلوان 1971، وماجستير فى النحت الجدارى من جامعة حلوان 1978، بينما حصل على شهادة الدكتوراه عن الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (أثر الفن الإسلامي على النحت المعاصر) جامعة حلوان 1986.

وحول تجربته كتب الناقد الراحل محمد رزق يقول: "تتسم أعماله بالجدية والبحث الهادف والدراسة المتأنية كما أن تمكنه من أدواته، واكتسابه للعديد من الخبرات التقنية والمهارات التجريبية فى مجال فن النحت قد أفرز حلولاً تحمل تلك الخصائص المتميزة فى أسلوبه الفنى، فليس للصدفة ولا للمحاكاة ولا التكرار مكان فى إنتاجه. كما أن أعماله تكتسب إلى جانب الجدة والرصانة مسحة رومانسية تضفي عليها حياة وحيوية".

يذُكر أن الراحل قد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات ونذكر منها: الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في فن النحت بترينالى الهند السابع 1991، الجائزة الأولى فى فن النحت صالون باريس 1996، شهادة تقدير فى فعاليات سمبوزيوم النحت الأول الذى أقيم فى صنعاء - سبتمبر 2005.

ومن أبرز أعماله الفنية نذكر: بانوراما مصر نحت بارز 180 مترًا بنادى الجلاء بالقاهرة 1995، لوحة صراع القوة بنادى الأبطال بالقاهرة 20 مترًا 1996، لوحة ملاحم الشعب بنادى الجلاء بالقاهرة 1995، جدارية نحاس مطروق هيئة الشئون المالية 20 مترًا، جدارية فيبر جلاس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة 20 مترًا.