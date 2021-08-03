10 معلومات عن «كيشو» بعد تصدره محركات البحث

تصدر اسم اللاعب المصري محمد إبراهيم، المعروف بـ«كيشو»، قائمة الأكثر رواجًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية وذلك عقب خسارته في حسم تأهله إلى نهائي المصارعة الرومانية بعد الخسارة أمام منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 7-6.

ووصل المصارع المصري إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، ويتبقى له فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية، وكان «كيشو» قد فاز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم. «الدستور» ترصد في السطور التالية، 10 معلومات عن «كيشو»..



1- بدأ بممارسة المصارعة الحرة في طفولته وانتقل منها للمصارعة الرومانية.



2- بدأ لعبة المصارعة الرومانية في سن 5 سنوات ولقي تشجيع كبير من أسرته.



3- التحق بمدرسة رياضية عسكرية ومارس فيها رياضة المصارعة الرومانية وتعتبر هذه الخطوة هي سبب تطور مستواه في سن مبكرة.



4- حصل على لقب كيشو من كلمة «كش ملك» نظرًا لأن أغلب مبارياته ينتصر فيها بسبب عدم التكافؤ ولمس الأكتاف.



5- حصل على نهائي بطولتي عالم لعدم التكافؤ «8-0».



6- أول مشاركة دولية له كانت بطولة إفريقيا تحت 17 عاما 2014 وحصل على الميدالية الذهبية.



7- شارك في أول بطولة عالم له تحت 17 عاما وحصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا.



8- حقق في أسبوع واحد 3 بطولات في دول مختلفة.



9- هزم عدد من أبطال العالم في مباريات المصارعة الرومانية في مفاجأت للعالم أجمع.



10- يلعب ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.