الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

10 معلومات عن «كيشو» بعد تصدره محركات البحث

كيشو
كيشو

تصدر اسم اللاعب المصري محمد إبراهيم، المعروف بـ«كيشو»، قائمة الأكثر رواجًا عبر محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية وذلك عقب خسارته في حسم تأهله إلى نهائي المصارعة الرومانية بعد الخسارة أمام منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 7-6.

ووصل المصارع المصري إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، ويتبقى له فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية، وكان «كيشو» قد فاز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم. «الدستور» ترصد في السطور التالية، 10 معلومات عن «كيشو»..


1- بدأ بممارسة المصارعة الحرة في طفولته وانتقل منها للمصارعة الرومانية.


2- بدأ لعبة المصارعة الرومانية في سن 5 سنوات ولقي تشجيع كبير من أسرته.


3- التحق بمدرسة رياضية عسكرية ومارس فيها رياضة المصارعة الرومانية وتعتبر هذه الخطوة هي سبب تطور مستواه في سن مبكرة.


4- حصل على لقب كيشو من كلمة «كش ملك» نظرًا لأن أغلب مبارياته ينتصر فيها بسبب عدم التكافؤ ولمس الأكتاف.


5- حصل على نهائي بطولتي عالم لعدم التكافؤ «8-0».


6- أول مشاركة دولية له كانت بطولة إفريقيا تحت 17 عاما 2014 وحصل على الميدالية الذهبية.


7- شارك في أول بطولة عالم له تحت 17 عاما وحصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا.


8- حقق في أسبوع واحد 3 بطولات في دول مختلفة.


9- هزم عدد من أبطال العالم في مباريات المصارعة الرومانية في مفاجأت للعالم أجمع.


10- يلعب ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.

فضية على مصر الدستور المنتخب الوطني مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

طوكيو 2020.. يد مصر تهزم ألمانيا لتصبح أول فريق عربى فى نصف النهائى

شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية.. تفاصيل طقس غدًا الأربعاء

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

التموين: خفضنا فاتورة الاستيراد 13%.. واحتياطى القمح يكفى 6 أشهر ونصف

«التموين» تبدأ دراسة توجيهات الرئيس السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

بـ15 طائرة إطفاء.. تفاصيل إخماد «حرائق القدس» (فيديو)

«التعاون الخليجي» يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة ساحل عمان

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس