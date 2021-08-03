الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: النظام الذى يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يرحب بأى رأى مختلف، مؤكدًا أن «أن أى إجراء يتم اتخاذه ونحن مستقرون، والنظام الذى يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات».

وأضاف الرئيس،  فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية: "عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقى لقدراتنا وأى حد له رأى مختلف مرحب به".

وتابع السيسي، خلال التصريحات التي جاءت على هامش جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم: "طالما اديتولى المسئولية شيلوا معايا".

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الرئيس السيسى: النظام الذى يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات

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