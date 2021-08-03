الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البيطريين تنظم قافلة طبية بيطرية بالفيوم فى إطار مبادرة "حياة كريمة

خالد سليم نقيب البيطريين
خالد سليم نقيب البيطريين

نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع النقابة الفرعية بالفيوم، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، قافلة طبية بيطرية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن القافلة البيطرية بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، هى باكورة القوافل البيطرية ضمن المشاركة المجتمعية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن النقابة تتبنى حملة لإجراء قوافل طبية بيطرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالفيوم، أن القافلة شهدت مشاركة كثيفة من حديثي التخرج للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل الحقلي، فى عدة مجالات قدمتها القافلة لصغار المربين بالقرية الخدمات البيطرية بالمجان، منها: الفحص التناسلي، سونار-جراجة، علاج أمراض باطنة، علاج الطفيليات الداخلية والخارجية (رش - تجريع)، تشخيص الأمراض الوبائية و المعدية، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب و الدواجن.

وقال الدكتور محمد سيف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن القوافل البيطرية التى ستنظمها النقابة تأتى تماشيا مع توجه الدولة لتنمية الريف ومبادرة حياة كريمة، حيث استشعرت النقابة دورها المجتمعى فى ذلك، ودور الأطباء البيطريين فى هذا السياق، لذا سيتم إطلاق مجموعة من القوافل البيطرية بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد مبروك، منسق عام القوافل الطبية البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن قافلة الفيوم هى أول قافلة طبية بيطرية مجتمعية خدمية تدريبية، انطلاقا من الدور المجتمعى الحقيقى الذى تقدمه النقابة، مؤكدا استمرار النقابة فى هذا النهج لدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

البيطريين تنظم قافلة طبية بيطرية بالفيوم اطار مبادرة حياة

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