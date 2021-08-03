«التعليم»: امتحانات الثانوية بمدارس المكفوفين والمتفوقين مرت دون مشاكل

أدى 225 طالبا طالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، كما أدى 1179 طالبا وطالبة بمدارس STEM الامتحان، حيث أدى 621 طالبا وطالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا"، وأدى 558 طالبا وطالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات"، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2021، حيث يؤدى 1179 طالبا وطالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

فى ذات السياق، قال الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عمليات تصحيح الثانوية العامة وإعلان النتيجة، أن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن التصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، مشدداً أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

وأشار الوزير، إلى أن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأوضح وزير التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية ، لافتا إلى أنه يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأوضح وزير التعليم، أنه لن نعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي وقد يتطلب الأمر يومان او ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وأضاف، أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية.

وأوضح د.شوقي ، ان الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% إلى 90% وهكذا.