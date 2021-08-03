الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية: تسجيل 11644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة العراقية
وزارة الصحة العراقية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجل 11644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و63 وفاة، وتماثل 7359 شخصا للشفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 63 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 98262".  

كورونا حول العالم 

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء ٨٦٫٧ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ510 آلاف و562 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى ٤٫٣٦ مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

العراق وزارة الصحة بيان فيروس كورونا مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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