الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تسجيل 17 ألفًا و105 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 ألفا و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - وفقا لما ذكرته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ماليزيا منذ تفشي الفيروس إلى مليون و163 ألفا و281 إصابة مؤكدة، منها 203 آلاف و 664 حالة نشطة.

وتعافى من الفيروس خلال 24 ساعة 12 ألفا و297 شخصا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 950 ألفا و29 شخصا حتى الآن، فيما توفي خلال نفس الفترة 195 شخصا جراء الإصابة الناجمة عن الفيروس التاجي ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9 آلاف و598 حالة وفاة.

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الثورة الاجتماعية

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