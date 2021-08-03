الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

علاء عابد: السيسى أول رئيس اهتم بصحة الأطفال.. وعلى الأسر القيام بدورها

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن افتتاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي  اليوم،  خير دليل على اهتمام الرئيس بكافة أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات.

 كما وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي على صراحته مع الشعب المصري وقدرته على الخوض في القضايا الشائكة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس تحمل شخصيًا مسئولية كل القرارات الصعبة التي شهدتها مصر في السنوات الثماني الماضية بداية من إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مرورًا بتعويم الجنيه وأيضًا قراره الشجاع اليوم بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم والثابت منذ 10 سنوات تقريبًا.

 وأكد عابد، أن افتتاح الرئيس اليوم المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) نموذج واضح  لقدرة مصر على تحقيق التنمية السريعة، فهو صرح تنموي  كبير يعزز قدرة الدولة الإنتاجية ويساهم في نمو الاستثمار الغذائي  مع توجيهات الرئيس بإعادة تأهيل شركتي إدفينا وقها لتعود مصر للريادة في الصناعات الغذائية. 

وأضاف عابد، أن الرئيس السيسي مهموم  بقضية تغذية الأطفال وصحتهم، وأن التوجيهات الخاصة بزيادة ميزانية التغذية المدرسية إلى أكثر من 7 مليارات جنيه ونوعية الوجبات التي تقدم للتلاميذ في المدارس تكشف عن هذا الاهتمام، ويجب أن نذكر أن الرئيس السيسي هو الرئيس الأول الذي يهتم بصحة الأطفال ودعوته للأسر أن تقوم بدورها في رعاية صحة أبنائهم وحمايتهم من السمنة، وهي ظاهرة بين التلاميذ التي يعاني منها نحو ٤ ملايين تلميذ، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين تلميذ، وأيضًا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس يملك رؤية ثاقبة لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها، الصحة الإنجابية والنمو السكاني.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس  يعمل على خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتي تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية. 

تقع المدينة على مسطح 135 فدانًا، وتضم مصنعًا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة إنتاجية 68 ألف طن للبسكويت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويًا، ومصنعًا للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.

النائب علاء عابد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية تحريك سعر رغيف الخبز المدينة الصناعية الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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