الإمارات تقدم 52 ألفًا و391 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 52 ألفًا و391 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16 مليونًا و884 ألفًا و412 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 170.72 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.