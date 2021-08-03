برلمانية: الزيادة السكانية تلتهم النمو والمشروعات القومية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالأطفال والنشء الجديد، وذلك إيمانًا منها بدورهم في صناعة مستقبل مشرق للدولة المصرية، ولهذا وجدنا خلال السنوات الـ7 الأخيرة العديد من المبادرات والتوجيهات بشأن الاهتمام بصحة الطفل فى مختلف المراحل العمرية حتى قبل أن يولد من خلال الصحة الإنجابية.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية، مبادرة من شأنها توفير وجبة غذائية مناسبة وصحية للأطفال مما يعنى تنشئة جيل واع سليم قادر على بناء دولة قوية.



وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المصريين من خلال المبادرات الصحية المختلفة وآخرها مبادرة الكشف على الصحة الإنجابية للسيدات، دليل على اهتمام الدولة بالطفل قبل أن يولد، وأهمية الوجبة المدرسية لهؤلاء الأطفال في غاية الأهمية لأنها تتعلق بالحاضر والمستقبل، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الوزارات لإيجاد حل لأزمة الزيادة السكانية، تلك القضية التى تعد ملف العصر الحديث.

وأكدت أن الزيادة السكانية من المشاكل التى تلتهم النمو وتتطلب متابعة من قبل جميع الوزارات للوقوف على ما تم تنفيذه من حلول على الأرض في استراتيجية السكان التي وضعتها الحكومة وحل ما يواجهها من عقبات سواء نتيجة التمويل أو الثقافة لدى البعض حول الإنجاب، بالإضافة إلى دراسة منح حوافز للأسر الملتزمة.