دفن جثة طفل توفى فى حادث تصادم «توك توك» مع سيارة بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة و"توك توك" في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مصرع طفل في حادث تصادم في البدرشين

لقى طفل مصرعه في حادث تصادم توك توك بسيارة في البدرشين، وأصيب آخرون، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل وإصابة آخرين، يستقلون توك توك، نتيجة الحادث.

وذكر شهود عيان أن الطفل المصاب كان عائدًا من حضانة، ولقى مصرعه نتيجة الإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد التوك توك وقائد السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.