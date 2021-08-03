فحص وتقديم خدمات طبية لـ122 ألفا و757 سيدة بكفر الشيخ

تشهد الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية تقديم العديد من الخدمات الطبية ضمن المبادرات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظا على صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والتي استفادت منها منذ بدء المبادرتين 122 ألفا و757 سيدة ضمن مبادرتين بكفر الشيخ.

وتمكنت مديرية الصحة بكفر الشيخ من فحص 4661 سيدة ضمن الخدمات المقدمة لدعم صحة المرأة من خلال فرق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، وإجمالي ما تم فحصه منذ بدء المبادرة 82 ألفا و251 سيدة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقدم كافة الخدمات ،لفحص السيدات والإناث من عمر 18 عاماً فأكثر " منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 إلى 25 سنة ، ومن عمر 25 سنة لـ35 سنة، ومن عمر 35 سنة فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، وإنه تم التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى و ارتداء الواقيات الشخصية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيلة الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة ، قدمت الخدمة الطبية لـ 41 ألف 507 سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن ، مشيرة إلي أن المبادرة تهدف إلي الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين ، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

وقالت سلام، إن الحملة تستهدف، السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة ، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين ، لمنع انتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل ، مضيفة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة ، وتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة ، مشيرة إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأضافت سلام بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة بالفئة العمرية فوق 18 عاماً، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، وعددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.