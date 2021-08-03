كريمات حماية وحفاضات سباحة.. محتويات حقيبة طفلك على الشاطئ

في فصل الصيف ومع عطلة نهاية العام، يبحث الكثير من الأهل علي خروجات تتناسب معهم ومع حرارة الشمس ويكون الشاطئ هو الاختيار الأفضل بالنسبة للكثير، ولكن قبل الذهاب إلي الشاطئ وأنت لديك طفل صغير يجب مراعاة بعض الأشياء التي يجب أن تكون في حقيبة طفلك حتى تقضي أمتع الأوقات بحسب موقع “baby-chick” نرصد أبرز الأشياء التي يجب أن تكون في حقيبة طفلك عند الذهاب للشاطئ.

- حقيبة ضد البلل

من أهم الأشياء التي يجب أن تكون معاكي في حقيبة طفلك هي الحقيبة المبللة والتي يسهل مسحها أو يسهل التخلص من الرمل والماء بسهولة.

- كريمات واقية من الشمس

يعتبر الواقي من الشمس الذي يحتوي على عامل حماية عالٍ من الشمس أمرًا ضروريًا للأطفال، خاصة الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) و (ب).

- القبعات وملابس السباحة

لحفاظ على رأس طفلك ووجهه محميين أمر مهم للغاية أثناء وجوده على الشاطئ للاستمتاع بشمس الصيف وجود القبعة وملابس السباحة والذي يجب أن يحتوي على عامل حماية من الشمس داخل القماش نفسه.

- حفاضات السباحة

في حالة أن كان طفلك صغير وتستعملي له حفاضات فيجب أن تختاري حفاضات السباحة وليست الحفاضات العادية.

-العوامات

العوامات ليست آمنًا فحسب، ولكنه يجعل وقتك أكثر متعة، كل ما عليكي هو اختيار نوع العوامة التي تتناسب مع سن طفلك.

- الماء والوجبات الخفيفة

من أساسيات شاطئ الأطفال تناول الكثير من الوجبات الخفيفة، العصير، والمياه، والحليب الصناعي، فيجب أن تحضري معك أكواب الشرب معك وذلك للحفاظ على جسم طفلك رطبًا.

- مظلة وكراسي

في حالة عدم توفير المظلات والكراسي علي الشواطئ يجب أن تحضري معك مظلة وكرسي صغير لطفلك يمكن أن يتحرك معه في الماء على الشاطئ بشكل مباشر.

- مناشف وبطانية

المناشف من الأساسيات الهامة في حقيبة طفلك علي الشاطئ، حيث انه من المهم أن تجف وتدفئ طفلك من الماء البارد، مع إحضار بطانية خفيفة الوزن معك قد يرغب الطفل في أخذ قيلولة أثناء وجوده على الشاطئ.

- ألعاب الرمل والمياه

وضّبي بين أغراضكِ بعض ألعاب الرمل والمياه التي يمكن أن تشغل طفلك وتسلّيه لساعات، ومن أبرز الأمثلة على هذه الألعاب: الجرادل والجواريف والشوك والمراكب الخشبية الصغيرة ورشاشات الماء وأقنعة المياه.. إلخ.

- أدوات السباحة

ضعي في شنطة البحر سترات حماية وأدوات سباحة أخرى تُبقي طفلك محميًا من الغرق طيلة وجوده في الماء.