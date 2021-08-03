حملات تفتيشية موسعة على الأسواق ومحال تداول الأغذية بالبحيرة

وجه الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال تداول الأغذية والمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لمنع الغش والتدليس والحفاظ على صحة المواطن وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وفي هذا الإطار شنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة إدارة مراقبة الأغذية حملات موسعة لتطهير سوق الغذاء بالبحيرة من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات التابعة، حيث تمكن مكتب مراقبة الأغذية بالمحمودية من ضبط 10 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية وفسادها شملت "خضار مخلل وملح طعام"، وكذلك ضبط عدد 1200 زجاجة من المياه الغازية وعدد 11 كجم سمن منتهية الصلاحية وعدد 40 كجم تمر غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

كما تمكن مكتب مراقبة الاغذية برشيد من ضبط 300 كجم طحينة حمراء وبيضاء وزيت حار بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وتم تحرير محاضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وتمكن مكتب مراقبة الاغذية بغرب النوبارية من ضبط 2500 كجم ملح يودي خشن غير محتفظ بخواصه الطبيعية لتكتله واحتوائه على شوائب مخزن بالعراء موضوع على الأرض مباشرة بدون قواعد حاملة وتم تحرير محضر بالواقعة.

ووتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدد 14 محضر لمخالفة القرار 243/ 2016 لعدم حمل شهادة صحية وعدد محضر واحد لمخالفة القرار 96 / 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المنصوص عليها.

يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة.