«آراب نيوز»: قيس سعيد يتحدى تهديدات الإخوان

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التزام بلاده بمكافحة الهجرة غير الشرعية وشكر إيطاليا على تبرعها بنحو 1.5 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة إلى خمس حاويات من المعدات لمساعدة البلاد في مكافحة الوباء.

وتلقت تونس، مساء الأحد، بشكل رمزي، التبرع باللقاح في حفل حضره مع سفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارة، أشاد فيه بالعلاقات الثنائية وجدد التزام تونس ضد الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر في سفارة إيطاليا في تونس لصحيفة "آراب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية: "سعيد لا يزال حريصًا على استمرار التعاون الثنائي وفقًا لجميع الاتفاقات المبرمة بين الجانبين بشأن قضية الهجرة في السنوات الماضية".

في غضون ذلك، يستمر وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بسبب ظروف البحر الجيدة.

وأفاد خفر السواحل التونسي، الإثنين، بتنفيذ 11 عملية لمواجهة الهجرة غير الشرعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توقف 188 مهاجرًا على متن قوارب مختلفة في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أصدرته عقب الحفل مع الرئيس سعيد والسفير الإيطالي، إن 56 من الأشخاص الذين تم توقيفهم جاءوا من دول إفريقية لكنهم لم يحددوا جنسياتهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن تصريحات سعيد وخطوات الأمن التونسي المكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ما هي إلا تحدي ورد على تهديدات زعيم حزب النهضة الموالي لجماعة الإخوان راشد الغنوشي، حيث قال، في تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية، إن الدول الأوروبية ستواجه موجة غير مسبوقة من الهجرة إذا لم تساعد حركته.