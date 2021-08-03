الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد تعرضه لوعكة صحية.. روّاد السوشيال لـ بيومي فؤاد: «منشوفش وحش فيك وترجع تنور الدنيا بضحكتك»

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

حالة من القلق أحدثها الفنان بيومي فؤاد بين روّاد السوشيال ميديا في العالم الافتراضي، وتسببت هذه الحالة في تصدره تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب إعلانه تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده في دولة الإمارات.

وكتب الفنان بيومى فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا:"أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 24 ساعة".

وتفاعل مع منشور الفنان بيومي فؤاد عدد كبير من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت نور قدري، قائلة: "ألف سلامة عليك يا يوكا ربنا يديك الصحة ويخليك لينا"، وكتب له تامر نبيل، من جمهور الفنان بيومي فؤاد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا: "ألف سلامة يا عم بيومي وترجع بالسلامة إن شاء الله".

وكتب فادي السيد، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "ألف سلامة عليك، إن شاء الله منشوفش وحش فيك أبدًا وترجع تنور الدنيا بضحكتك".

ورد الفنان بيومي فؤاد: "مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا.. ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وينتظر بيومى فؤاد طرح فيلم "الانس والنمس" بدور العرض غداً الأربعاء، حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى، ومنة شلبى، وصابرين، وعمرو عبد الجليل، وعارفة عبد الرسول، ومحمود حافظ، وشريف دسوقى، ودنيا ماهر، وإخراج شريف عرفة.

كما يستعد لاستئناف تصوير مسلسل "المماليك" مع رانيا يوسف ورامى وحيد وفيدرا وإخراج حازم فودة.

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بيومي فؤاد الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد وعكة الفنان بيومي فؤاد السوشيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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