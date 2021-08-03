الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الصديقية الشاذلية» تعلن أسماء الشيوخ المعتمدين لإعطاء عهد الطريقة في مصر ودول العالم

الصديقية الشاذلية
الصديقية الشاذلية

أعلنت الطريقة الصديقية الشاذلية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أسماء الشيوخ المعتمدين لإعطاء العهد الخاص بالطريقة الصديقية الشاذلية داخل وخارج مصر.

وكشفت الطريقة، الأسباب التي جعلت الدكتور على جمعة شيخ الطريقة يصدر هذا القرار الفوري والعاجل، حيث قالت إن السبب في ذلك هو تزايد عدد المريدين الجدد الذين يسعون للحصول على عهد الطريقة وانشغال الدكتور علي جمعة في شئون مجلس النواب والمهام الخاصة بجمعية “مصر الخير”.

وجاءت أسماء الشيوخ الذين تم تعيينهم مقدمين في الطريقة الصديقية الشاذلية لإعطاء العهد الصوفي والقبضة للمريدين حيث أشار البيان إلى أن المتقدمين المعتمدين لإعطاء عهد الطريقة: "الدكتور يسري جبر الحسيني من علماء الأزهر الشريف، ومقدم الطريقة الصديقية بالمقطم، والدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، والدكتور عصام أنس الزفتاوى، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور موسى شومان، والدكتور محمد وسام خضر، والدكتور هشام حنفي، والدكتور أدهم تمام، والشيخ الليبي محمد عوض المنقوش مقدم الطريقة بدولة ليبيا، والشيخ أحمد صلاح الدين الهجين، والشيخ أشرف سعد والشيخ عاشور البنا، والشيخ عماد الدردير، والشيخ وليد السيد والشيخ عبدالحميد منصور، والشيخ طارق الجوهري مقدم الطريقة بأمريكا.

كما تضمنت: الشيخ أحمد فايز مقدم الطريقة بماليزيا والشيخ أحمد وسام عباس والشيخ أحمد العربي، والشيخ محمد يحي الكتاني والشيخ صدقي العطار والشيخ حنيف أرشد اللبيني مقدم الطريقة بالفلبين، والشيخ عبدالله الرشيد مقدم الطريقة بالسعودية والشيخ عبدالمجيد الجابر مقدم الطريقة بالسعودية، والشيخ محمد نصرالله مقدم الطريقة بسنغافورة، والشيخ  خالد محمد غزال والشيخ  عبدالله بكير، والشيخ عبد الله أبوذكري، والشيخ عبدالرحمن الهادي، والشيخ أحمد فارس سالبيني مقدم الطريقة بأندونيسيا، والشيخ  البدري كمال.

وأعلنت الطريقة أسماء المقدمات والمتابعات المخول لهم التواصل بالنساء والفتيات المنضمين حديثا للطريقة حيث تأتي في المقدمة، عبلة سعيد، ومنى المنقوش، ولطيفة محمد، ورحاب نبوي، وإيمان ماهر العشماوى.


وأوضحت الطريقة أن المتحدث الإعلامي باسم الطريقة الصديقية الشاذلية هو حسن الشاذلي داخليا وخارجيا، ولذلك يحذر التعامل باسم الطريقة مع غير المذكورة أسمائهم.

الصديقية الشاذلية أسماء الشيوخ المعتمدين إعطاء العهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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