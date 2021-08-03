الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بتدشين حملات إعلامية لمكافحة السمنة

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتكررة بشأن سمنة الطلاب بالمدارس، فضلا على إطلاق مبادرة الكشف على السيدات الراغبين في الإنجاب.

وأكدت عطوة، في بيان لها، أن السمنة تعتبر من أهم الأمراض وأخطرها التي تساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الوفيات، في مصر، وأشارت الإحصائيات والبيانات إلى أن معدلات الوفيات بها تصل إلى 40% للبالغين، 12% للأطفال، مشددة على ضرورة تثقيف طلاب المدارس بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أن مرض الإصابة بالسمنة يعتبر مقدمة للإصابة بأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الآثار السلبية لها على الاتزان وإصابتهم بهشاشة وكسورالعظام، نتيجة كثرة سقوطهم على الأرض، كما أنه يساهم في نقص  المناعة عند الأطفال، مما يجعلهم عرضة للأمراض.

وطالبت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بتدشين حملات إعلامية، واستخدام كل الوسائل الدرامية، في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التغذية عند الأم.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، مضيفا: "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح شركة سايلو فودز: "هل مبادرة الكشف على الراغبات في الانجاب ممكن نشتغل عليها ..الأسرة مسؤولة على تهيئة الظروف لإنجاب طفل .. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة، ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الأم مستعدة".

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الثورة الاجتماعية

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