الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022

تقديم الصف الأول
تقديم الصف الأول الثانوي للعام

 لينك تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/2022 .. يبحث طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين فى التقديم بالمرحلة الثانوية العامة أول الفنية، على الرابط الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم ليكون موحد على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الطلاب.

 لينك تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/2022 

وقررت وزارة التربية والتعليم، تحديد الموقع الالكتروني التالي لتقديم الطلاب من خلاله:

 (https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login)، يمكن من خلاله التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي ( العام، الفني، المدارس ما بعد الإعدادية) .

ويجب على الطلاب إدخال كافة البيانات المطلوبة ونوع التعليم الراغب في الالتحاق به ومجموعه والمدارس المحيطة بمحل سكنه.

وذلك ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الحكومة حاليا لانجاز كافة الخدمات الحكومية عن طريق الشبكة العنكبوتية دون إهدار وقت أو جهد وربط جميع الخدمات المتشابهة التي تتم عن طريق المؤسسات المختلفة لحصول كل مواطن على حقه في الدولة.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/2022 

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية  من خلالها التقديم للمرحلة الثانوية بمختلف أنواعها ( العام، الفني، ...) ونظام التعليم ( 3-5) سنوات وهي:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي  (https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login)
  • ثم يختار الطالب أيقونة التقديم من القائمة الرئيسية للموقع
  • ثم كتابة كود الطالب
  • ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في التقديم ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)
  • ثم كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية
  • ثم تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به ( العام، الفني، ما بعد التعليم الفني،...)
  • ثم تحديد نظام التعليم ( 3-5) سنوات
  • ثم ملء استمارة التنسيق ( كتابة 3 مدارس) من نوع تعليم واحد بمحيط سكن الطالب
  • ثم تحميل كافة أوراق التقديم الخاصة بالطالب
  • ثم الضغط على حفظ الطلب

 

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ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، الاستعلام على نتيجة القبول، من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2021 ، وذلك للتقديم خلال الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقدم من ( 7 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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