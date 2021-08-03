اعتقال رئيس وزراء قرغيزستان السابق على خلفية قضية فساد

قال مصدر في لجنة أمن الدولة في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال رئيس الحكومة السابق تيمير سارييف على خلفية قضية فساد تتعلق باستثمار منجم ذهب "كومتور".

وذكر المصدر بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن رئيس الجمهورية الأسبق عسكر أكاييف وصل إلى بشكيك أمس الاثنين، وبعد استجوابه في المخابرات حول قضية كومتور، أعلن أكاييف أنه أجاب على أسئلة المحققين حول القضية ويرغب مساعدة التحقيق.

وأضاف، أنه استنادا إلى نتائج التحقيقات، والأدلة التي تم الحصول عليها في القضية، قرر التحقيق اعتقال سارييف في 3 أغسطس".

ووفقًا للتحقيق قام سارييف عندما شغل منصب وزير الاقتصاد وكان يرأس لجنة الدولة الخاصة بالمنجم، بتقليل حجم الضرر البيئي الناجم عن تشغيل منجم "كومتور" بمقدار عدة مليارات من السومات، ونتيجة لذلك تكبدت الدولة خسائر فادحة.

يذكر أن تيمير سارييف رئيس وزراء قرغيزستان قدم استقالته في أبريل 2016، بعد أن اتهم عدد من أعضاء البرلمان حكومته بالفساد.

وقال سارييف حينها، إن "الخلافات والشائعات والقيل والقال أصابت الحكومة بخلل يوقف الحكومة في مثل هذا الوقت العصيب".

يشار إلى الرئيس القرغيزي صدير جاباروف، صرح مؤخرًا بإن اقتصاد قرغيزستان يشهد أخطر أزمة خلال السنوات الماضية.

وقال جاباروف الذي تعهد بدحر الفساد المتجذر في بلاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "يواجه الاقتصاد أشد الأوضاع خطورة خلال السنوات الماضية، ووصل عجز الميزانية إلى 20 مليار سوم (ما يقرب من 235 مليون دولار)".

وأضاف أنه في خضم جائحة كورونا كوفيد-19، المستمرة فشلت جمهورية آسيا الوسطى في استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل كامل مع الدول الأخرى.

وأعرب جاباروف عن أمله في أن تتمكن البلاد من التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.