3 محاور تغيّر «ريف مصر».. مشاركة «الاتصالات» فى «حياة كريمة»

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم (الأربعاء)، عن 3 محاور تغيّر «ريف مصر»، ضمن مشروع «حياة كريمة».

وقال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن تلك المحاور تتجسد في:

1- برامج محو الأمية الرقمية، والتي تُنظَّم بالتعاون مع مراكز الشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني وقصور الثقافة، بهدف تقديم محتوى رقمي وتوعوي للشباب لتأهيلهم نفسياً وعقلياً وبدنياً ورقمياً لسوق العمل.

كما تأتي أيضا لتقديم كورسات تدريب مجانية في مجال علوم الحاسب الآلي وأدوات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم برامج للمهارات واللغات والموارد البشرية بهدف خلق جيل جديد واع ومتعلم.

إضافة إلى "إتاحة آلاف فرص التدريب والتعلم للشباب عبر منصات تم إنشاؤها بالتعاون مع العديد من الجامعات، وإنشاء 15 مركزاً للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تم تنفيذ 6 منها.

2- وشملت محاور مشاركة الاتصالات في المشروع ربط مليون منزل ريفي بالإنترنت فائق السرعة، وإنشاء شبكة فايبر متكاملة بالقرى، وربط مليون منزل ريفي بالإنترنت فائق السرعة بعد توصيل كابلات الفايبر خلال العام الأول للمبادرة.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين عن بُعد «أونلاين» من المنزل، وتقديم المناهج الدراسية والمحاضرات «أونلاين» للطلاب، تطوير وتحديث جميع مكاتب البريد.

وبين أن تركيب ماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين، وإتاحة جميع الخدمات المالية والبريدية بجودة عالية وفي سهولة ويسر، وإنشاء 300 مركز للتشخيص المبكر للأمراض، وربط الوحدات الصحية في القرى بالمستشفيات الحكومية والجامعية الكبرى، وتقديم جميع الاستشارات والخدمات الطبية دون إجهاد المريض أو السفر إلى عواصم المحافظات، ضمن الأهداف.

3- وجاء في ثالث المحاور تحسين جودة خدمات الاتصالات، إنشاء 1000 برج ومحطة تقوية للهاتف المحمول، إتاحة الخدمات المالية عبر المحافظ الإلكترونية على الموبايل، وإتاحة صرف المعاش والحوالات البريدية علي الموبايل.

وتابع: صرف نفقة المطلقات وغيرها من الخدمات التي يجري إتاحتها تباعاً، ميكنة جميع الخدمات الزراعية، إطلاق 20 خدمة جديدة تهم الفلاح والمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة قبل نهاية 2021، ضمن أهم المشروعات.

اهداف تكنولوجيا حياة كريمة .. محو الامية الرقمية

اهداف تكنولوجيا حياة كريمة .. ربط مليون منزل بانترنت فائق السرعة