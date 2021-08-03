الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

موسى مصطفى: «سايلو فودز» صرح عظيم يحقق الأمن الغذائى

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى رئيس حزب الغد، إن المدينة الصناعية "سايلو فودز" صرح عظيم يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية لأنها ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي المصري مشيدا بافتتاح الرئيس للمدينة الصناعية اليوم في السادات في محافظة المنوفية

وأشاد موسى مصطفى، في بيان اليوم، باهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال استغلال المساحات الزراعية ومحاربة البناء عليها مع تطوير وتنمية الزراعة بمختلف قطاعاتها وكلنا رأينا مشاريع الصوب الزراعية والاستزراع السمكي والعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وأكد موسى مصطفى على أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر انه تم انشاء شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، كما أن المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا.

وكان قد أكد اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، أن إنشاء الشركة تم بأعلى معايير الجودة من خلال إعداد الهيكل الإدارى للشركة بالتنسيق مع الشركات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمدينة صناعية غذائية متكاملة باعتبارها إحدى روافد جهاز الخدمة الوطنية.

و قال رئيس  مجلس إدارة شركة سايلو فوودز، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من هذا المشروع بمساحة 135 فدانا، فضلا عن بنية تحتية ومرافق صناعية في أقصى مدة ممكنة رغم جائحة كورونا.

وعن تفاصيل الشركة ومصانعها، قال: الشركة تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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