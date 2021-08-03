التموين: الدعم الموجه للخبز البلدي ارتفع لـ50.6 مليار جنيه خلال العام الجديد

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين، أنه وسجل الدعم الموجهه للخبز البلدى ارتفاعًا لـ 50.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022، مقابل نحو 48 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، وفى إطار جهود تطوير آليات تقديم الدعم العينى وخدمات التموين.

وأضاف المصادر لـ"الدستور"، وصل عدد المستفيدين من دعم الخبز لـ 72 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 64 مليون مواطن، وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى الحالى 2021-2022 ليصل لـ 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2021-2022.

وأوضحت أن وزارة التموين نفذت خلال الفترة الماضية خطة تحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بهدف خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن تحسين جودة الرغيف.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح زادت حاليا، لتبلغ 3.5 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، كما زاد رصيد الاحتياطي من السلع الأساسية لفترات متفاوتة، حيث يغطي مخزون القمح 6 أشهر، ويغطى مخزون الزيت مدة 5 أشهر، ويكفى مخزون محصول الأرز لمدة 7 أشهر، والسكر لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر، والدواجن المجمدة لمدة 4 أشهر، واللحوم الحية لمدة 23 شهر.

وتابعت أن حجم الإنفاق على تدبير السلع الغذائية الاستراتيجية منذ بداية جائحة كورونا بلغ 55 مليار جنيه، كما تم ربط مبادرة “حياة كريمة” بمنافذ مشروع جمعيتي، على مستوى 51 مركز في 20 محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية، وفي مجال اللوجستيات، تجاوزت معدلات إنجاز المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة الـ70% .

