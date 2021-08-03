الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الثالث في الشرقية

الزوجة المصابة
الزوجة المصابة

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث، لرفضها إعطاءه أموال العيدية لشراء المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الأحرار التعليمى لـ“ف. ج.  ا. خ”، من أبناء مركز مشتول السوق، تبلغ من العمر 18 عامًا، متزوجة ومقيمة بقرية سنهوا، بدائرة مركز منيا القمح، مصابة بكسور فى الحوض والعمود الفقرى والساقين، تم تحويلها من مستشفى مشتول السوق لسوء حالتها الصحية.

وباستجوابها أقرت أن الواقعة، بدأت حين جاء ذويها لمنزل الزوجية للتهنئة بالعيد، وعلم زوجها المدمن مؤخرًا أنها تحصلت منهم على مبلغ مالي "عيدية"، فطالبها الزوج بأموال العيدية ليشتري المخدرات، الذي اعتاد على الحصول على الأموال من أي جهة ليشتريها، فما كان منها إلا أنها رفضت إعطائه المال، وكان نتيجة ذلك وقوع مشاجرة كبيرة بينهما، ظل الزوج يتشاجر معها ليلة كاملة، وحتى الثانية من ظهر اليوم التالي.

وبعد أن يأس الزوج خرج من المنزل غاضبا ليعود في المساء، ويبدأ في تجديد طلب الحصول على أموال العيدية لترفض مرة أخرى، فيقوم الزوج المدمن بضربها ضربًا مبرحًا، وتحاول الزوجة الهروب منه في كل أرجاء المنزل، فوجدت نفسها قريبة من شرفة غرفة الأطفال، فحاولت الاستنجاد لمساعدتها وتخليصها من أذاه وضربه المبرح، فقام الزوج بإلقائها من شرفة شقة الزوجية والكائنة بالطابق الثالث.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على الزوج المتهم “ فتحى.م.ع”، وشهرته “فتحى أبو سنة”، مقيم بقرية سنهوا دائرة مركز منيا القمح، وتحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أصدرت قرارها المتقدم.

تعليم امن الشرقية مخدرات حبس قاضي المعارضات مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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