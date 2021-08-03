أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف يبين جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

تفاصيل جهود أمن المنافذ لإحباط عمليات التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع.

فى مجال الأمن العام، ضبط 26 قضية متنوعة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 1012 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 129 حكمًا قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، ضبط 4 قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.