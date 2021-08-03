الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مراكز شباب ومدارس ووحدات إسعاف بأشمون ضمن «حياة كريمة»

أعمال حياه كريمه
أعمال حياه كريمه

قال سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون المدرجة ضمن مراكز حياة كريمة بمحافظة المنوفية إنه تم تسليم مركز شباب شنشور وعمل محضر معاينة لقطعة أرض ملك الأوقاف على مساحة حوالى 6600 متر ومتابعة مجمع الخدمات الحكومية، حيث جاري عمل سقف الدور الأول.

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كما تم بالوحدة المحلية بسبك الأحد متابعة تنفيذ المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع حيث جارى استكمال تبطين ترعة جنابية النعناعية البحرية وترعة جنابية النعناعية القبلية وكذلك ترعة فزارة القبلية وترعة المقص وذلك فى زمام الوحدة المحلية بسبك الأحد.

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أما بالوحدة المحلية بجريس تم عمل معاينة على موقع مقترح لإقامة سكن كريم بجريس ومتابعة الأعمال بمجمع المصالح الحكومية بجريس الجارى إنشاؤه حيث جارى عمل الشدة الخشبية والتسليح تجهيزا لصب سقف الدور الثاني علوى للمجمع ، وتم بالوحدة المحلية بطليا متابعة الشدة الخشبية لسقف الدور الأرضي لمجمع الخدمات الحكومية بطليا، وتم بالوحدة المحلية بسنتريس متابعة الاعمال بمجمع الخدمات الحكومية بسنتريس حيث تم استكمال أعمال الشدة الحديدية وكذلك وضع مواسير الكهرباء و الشدة الحديدية الثانية لسقف الدور الأرضي بالمجمع استعدادا للصبة الخرسانية. 

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وبقطاع مياه الشرب تم عمل متابعة أعمال مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بناحية قرية منيل دويب حيث تم تنفيذ حوالى 140م طولى ليصبح إجمالي المنفذ بالقرية حوالى 840م طولى، ومتابعة الاعمال بمدرسة عزبة الحضرى بالقناطرين، حيث تم استكمال أعمال الشدة الخشبية وكذلك الشدة الحديدية للقواعد والسملات المسلحة ومتابعة أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بناحية القناطرين حيث تم تنفيذ حوالى 234م ليصبح إجمالي المنفذ بالقرية حوالى 384م وعمل معاينة ورفع إحداثيات الموقع المقترح لمشروع سكن كريم ومتابعة بدء تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية كفر ابو محمود بطول حوالى 100م ، وتم بالوحدة المحلية بقورص متابعة أعمال توصيل خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية ابورقبه في شارع الوحده الصحيه بطول حوالى 111 متر وكذلك تسليم الوحده الصحيه إلي الهيئة الهندسية والمرور على أعمال مجمع الخدمات بقورص. 

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وأكد أنه تم اليوم بالوحدة المحلية بجريس تسليم موقع مقترح لإقامة وحدة إسعاف بجريس على مساحة حوالى 180 متر أملاك دولة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتم بالوحدة المحلية بطليا مد خطوط المياه بمدخل عزبة أبو النرش التابعة للوحدة المحلية بطليا ، كما تم  بالوحدة المحلية بجريس متابعه أعمال مجمع المصالح الحكومية حيث جارى تشطيب أعمال الشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الأول علوى للمجمع و صب أعمدة الدور الأرضي لمدرسة جزيرة ابو عوالى للتعليم الأساسي والتى تقام على مساحة إجمالية 1265 متر والبدء في أعمال الحفر لإنشاء جناح مكمل بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائيه بجريس على مساحة 165 متر وجارى رفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة وجارى أعمال رفع كفاءة المبنى القديم لمدرسة الشهيد عبدالله الهلالي الابتدائية بجريس وتم تسليم موقع مقترح لإقامة جناح مكمل بالمدرسة. 

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ومد خط مياه رئيسى من عملية مياه جريس قطر 12 بوصة و بطول 240 متر تقريباً وجارى العمل بإنشاء بئر مياه لتدعيم المياه بعملية مياه جريس ومد خط مياه رئيسى من عملية مياه مونسه قطر 12 بوصه من عمليه مياه مونسه إتجاه قرية  منشأة جريس بطول 400 متر تقريباً وكذلك ومد خط مياه رئيسى قطر 10 بوصه بطول  350 تقريباً لتدعيم مناطق على جسر البحر بمونسه. 

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كما أشار إلى أنه جارى العمل بإنشاء بئر مياه لتدعيم المياه بعملية مياه مونسة وتسليم  موقع بعزبة المأمور زمام أبو عوالى مقترح لإنشاء كوبرى على نهر النيل فرع رشيد لربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة وتسليم كوبرى قرية منشأة جريس والمقترح رفع كفاءته وتسليم موقع مقترح لإقامة مصنع تدوير قمامه بعزبة ابو يوسف زمام جريس وتسليم موقع مقترح لإقامة محطة مياه مرشحه عملاقة بعزبة المأمور بأبو عوالى وتسليم مركز شباب منشأة جريس وتسليم الوحدة الصحية بجريس والوحدة الصحية بأبو عوالى وتسليم موقع مقترح لإقامة سكن كريم زمام جريس وتسليم موقع مقترح لإقامة مجمع زراعى وتسليم موقع مقترح لإقامة وحدة إسعاف بجريس ، وتم بالوحده المحليه بشما متابعة اعمال التشطيبات الداخليه بجميع الطوابق منها محاره وسباكه ودهان لمدرسة الشهداء ومدرسة عبد السلام وهبه بقرية شما ومتابعة أعمال صب أعمدة الدور الأول بجناح مدرسة الشهيد سامح طاحون على مساحة420متر ومتابعة أعمال عمل بريمه للغاز لمنطقة ترعة النعناعيه بقرية شما واعمال شد الشده الخشبيه والشبكه الحديديه لسقف الدور الأول بمجمع المصالح الحكوميه بشما وأعمال التكسيه لترعة الفواره بمسافة 1550متر.

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وأضاف أنه تم بالوحدة المحلية برملة الانجب عمل محضر تسليم للموقع المقترح لإنشاء مجمع زراعي عليه ضمن مبادرة  رئيس الجمهورية حياة كريمة ، وتم بالوحدة المحلية بطهواى عمل معاينه مع الهيئة الاستشارية للقوات المسلحة ومندوب الشركة المنفذة لمبادرة حياة كريمة ومسئول التنظيم والأملاك بالوحدة وذلك للمجمع الزراعي بطهواي حيث تم رفع 2 معاينه لموقعين لاختيار الأنسب منهم وهم مساحه 468 م أملاك دولة بمساحة فدان و16 قيراط أملاك أوقاف بطهواي وتم أيضا عمل معاينه لحجرة خلع الملابس ع مساحه 300م بملعب مركز شباب كفر الطراينه ، وتم بالوحدة المحلية بدروة عمل محضر تسليم لموقع وحده اسعاف دروة لرفع كفائته ،وتم الوحدة المحلية بالبرانية تسليم مركز شباب كفر منصور إلي الهيئه الهندسيه لشركه مدكور استعداد للبدء في رفع الكفاءة ، وتم الوحدة المحلية بطليا.

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كما لفت انه جاري متابعه أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية طليا وفي الشوارع الفرعية خطوط 63 ملي ، وتم بالوحدة المحلية بشطانوف متابعة أعمال الهدم بالمجمع الزراعى والبيطرى بشطانوف من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كما تم تسليم ارض ملعب بوهة شطانوف ومركز الشباب و تسليم مركز شباب قرية الحلواصى وارض ملعب الحلواصى للتطوير  ومركز الشباب شعشاع والوحدة الصحية بشعشاع وبدء العمل بمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بشطانوف  ، من جانبه أكد سرور على استمرار متابعة أعمال الوحدات المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظة المنوفية مدارس ملابس الأوقاف القوات المسلحة حياة كريمه محافظة المنوفية للقوات المسلحة

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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